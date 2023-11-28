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Спецслужбы подписали соглашение о безопасности ИИ. Документ разработан 18 странами

Спецслужбы подписали соглашение о безопасности ИИ. Документ разработан 18 странами

Специальные службы США, Великобритании, Германии, Израиля, Японии и ещё 13 государств подписали соглашение о защите от неправомерного использования ИИДокумент на 20 страницах описывает рекомендации для компаний‑разработчиков искусственного интеллекта с целью защиты их систем от злоумышленников.

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