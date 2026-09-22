В Барнауле досрочно завершили основные дорожные работы

В Барнауле завершается дорожный сезон 2026 года. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в городе уже обновили 26 километров улично-дорожной сети на 14 участках, а общий объем финансирования дорожных мероприятий в этом году превысил 3 млрд рублей, сообщили в пресс-центре городской администрации.