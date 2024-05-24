Миранчук не будет привозить трофей Лиги Европы в Россию

Алексей Миранчук не планирует праздничных мероприятий с трофеем Лиги Европы на территории России. Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что у его клиента нет планов привозить трофей Лиги Европы на территорию России.
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