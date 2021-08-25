Донбасс Сегодня

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Нашествие орды капибар на элитный поселок в Аргентине приобрел политическую окраску

Нашествие орды капибар на элитный поселок в Аргентине приобрел политическую окраску

Политики назвали оккупацию элитной застройки животными «классовой борьбой». Нашествие капибар на элитный аргентинский Нордельте поселок совсем не радует его жителей.

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