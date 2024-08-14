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Последняя художественная выставка Сингапурского художественного музея "Олафур Элиассон: Ваше любопытное путешествие"

Последняя художественная выставка Сингапурского художественного музея "Олафур Элиассон: Ваше любопытное путешествие"

 С 1997 года работы художника Элиассона появляются в крупнейших музеях мира, в основном фокусируясь на инсталляциях, картинах, скульптурах, фотографии и фильмах, в которых используются элементарные материалы, такие как свет, ветер, туман и вода.

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