В Карагандинской области открыли приём заявок на трудоустройство людей с инвалидностью

В Карагандинской области продолжается приём заявок на участие в государственной программе «Специальные рабочие места», которая направлена на содействие трудоустройству людей с инвалидностью, передает inKaragandy.
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