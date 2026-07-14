Бывший президент Ирана помещен под домашний арест

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под стражей разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции, сообщила 13 июля газета The New York Times со ссылкой на четырех не названных иранских чиновников.
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