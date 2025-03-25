26 марта децентрализованный блокчейн Cronos выпустит обновление основной сети ZkEVM 26.0

26 марта в 07:00 UTC блокчейн Cronos проведет обновление основной сети до версии zkEVM v26. Одним из ключевых нововведений станет функция Smart Account Single Sign-On (SSO), которая упростит процесс авторизации, после чего пользователи смогут входить в систему через Google, Apple ID или электронную почту, минуя необходимость использования seed-фраз и приватных ключей.
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