Врач Иванов рассказал, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни

К. м. н., врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал в беседе с RT, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни.