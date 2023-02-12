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Врач Иванов рассказал, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни

Врач Иванов рассказал, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни

К. м. н., врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал в беседе с RT, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни.

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