56-летняя модель в купальнике окунулась в ледяную прорубь

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде окунулась в прорубь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).