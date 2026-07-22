БЕНЗИН СЕГОДНЯ | 22 июля (ср) ────────────────── ДОНЕЦК: ⛽️ TSG | Баумана 15 (07:31) : 95-190₽ ────────────────── МАКЕЕВКА: ⛽️ АТП | Автотранспортная (07:30,~30 авто): 95-170₽ ⛽️ Спринт | кольцо 4/13 (07:30): 100-210₽, 95-180₽, 92-160₽, ДТ-180₽ ⛽️ МТК | Доменная (07:35): 95-190₽, ДТ-167₽, ГАЗ-59₽ https://t.
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