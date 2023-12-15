Дороги региона в зимний период проверит прокуратура Пензы

Надзорное ведомство Пензенской области обещает предпринять меры прокурорского реагирования, если в процессе предстоящей проверки в сфере «зимнего» содержания дорог будут выявлены нарушения действующего законодательства.
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