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Петербургский дневник

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МИД России направил в МИД Армении ноту протеста в связи с высказываниями на Украине

Об этом высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась из-за недружественных шагов представителей Еревана на Украине, передает РИАМО, ссылаясь на пресс-службу ведомства в официальном Телеграм-канале.

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