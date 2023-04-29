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Сказ о том, каков будет конец Армении

Сказ о том, каков будет конец Армении

Ну что, события выходят на финишную прямую, Баку и Ереван, Москва и Вашингтон, Брюссель и Тегеран замерли в напряжении, ожидая исхода президентских выборов в Турции.

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