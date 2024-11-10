Сотрудничество РФ и стран Африки становится всё более насыщенным — Путин

Все более насыщенным и многоплановым становится сотрудничество между Россией и странами Африки, заявил президент России Владимир Путин участникам заседания первой министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка», его приветствие опубликовала пресс-служба администрации президента 10 ноября на официальном сайте.