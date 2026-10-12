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Архитектор Васецкий посоветовал проводить осеннюю обрезку деревьев после листопада

Архитектор Васецкий посоветовал проводить осеннюю обрезку деревьев после листопада

Осеннюю обрезку деревьев необходимо проводить после листопада, но до наступления устойчивых морозов. Об этом радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks Илья Васецкий.

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