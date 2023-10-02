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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Ак Барса» Адамчук: «Никогда не хочется удаляться, получается случайно. Каждый год правила меняются в пользу атаки»

Защитник казанцев выразил мнение после матча с «Амуром» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. – Хорошая реализация получилась.

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