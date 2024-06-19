Антонов назвал саммит в Швейцарии продлением кровопролитного проекта Запада

REUTERS/URS FLUEELER/Pool via REUTERS Западные страны, организуя конференцию по Украине в Швейцарии, не стремились завершить конфликт, их главная цель – затянуть свой кровопролитный проект, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
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