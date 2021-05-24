Фонтанка

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Почему приговоренный к сносу спорткомплекс на Крестовском может оказаться вечным

Почему приговоренный к сносу спорткомплекс на Крестовском может оказаться вечным

Прокуратура просит Смольный снести Sport Palace — спорткомплекс на Крестовском острове. Чиновники рады бы избавиться от Sport Palace, но не могут.

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