Это вам за многовекторность. Путин отказал Эрдогану в визите

Алексей Тан

Все эти народы, (государства)... что Турция, что Израиль.... Успешны, только в ОДНОМ случаи!... Когда они получают БОЛЬШЕ, чем они возвращают или платят, эти страны не самодостаточны.... ни ресурсами, а тем более... интеллектом, ... да и технологически... так же по миру ... скыркают!.... И как только, для них, исчезают ЛЬГОТНЫЕ цены.... они начинают... "буксовать".