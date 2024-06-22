Ну, приедь. Все включено будет, обещаю". Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Добрый вечер, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".
Это вам за многовекторность. Путин отказал Эрдогану в визите
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Все эти народы, (государства)... что Турция, что Израиль.... Успешны, только в ОДНОМ случаи!... Когда они получают БОЛЬШЕ, чем они возвращают или платят, эти страны не самодостаточны.... ни ресурсами, а тем более... интеллектом, ... да и технологически... так же по миру ... скыркают!.... И как только, для них, исчезают ЛЬГОТНЫЕ цены.... они начинают... "буксовать".
Ответить
1 час.
Сг
Сильвер грей
Господа, чего вы хотите от Турции? Стратегическим партнёром она быть не может так как является частью НАТО, а экономическим она уже является! Так чего туды шлындать? Сами приедут, им это тоже надо!
Ответить
31 мин.
Виталий Сорокин
Пора Турцию опять "послать"...Хорошо до ни доходит!
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии