Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А почему "своего рода"? Это и есть генотип культуры. ПРичем не только материальной, но и духовной!Жившие в СССР ник...
  • Ирина52
    Скорее наоборот. Взгляды отдельного человека могут меняться, его приоритеты. Но МЕНТАЛИТЕТ - наследие предков, он НЕ ...Жившие в СССР ник...
  • Виталий Сорокин
    Пора Турцию опять "послать"...Хорошо до ни доходит!Это вам за многов...

Это вам за многовекторность. Путин отказал Эрдогану в визите

Это вам за многовекторность. Путин отказал Эрдогану в визите

Ну, приедь. Все включено будет, обещаю". Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.  Добрый вечер, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Все эти народы, (государства)... что Турция, что Израиль.... Успешны, только в ОДНОМ случаи!... Когда они получают БОЛЬШЕ, чем они возвращают или платят, эти страны не самодостаточны.... ни ресурсами, а тем более... интеллектом, ... да и технологически... так же по миру ... скыркают!.... И как только, для них, исчезают ЛЬГОТНЫЕ цены.... они начинают... &quot;буксовать&quot;.
Ответить
1 час.
Сг
Сильвер грей
Господа, чего вы хотите от Турции? Стратегическим партнёром она быть не может так как является частью НАТО, а экономическим она уже является! Так чего туды шлындать? Сами приедут, им это тоже надо!
Ответить
31 мин.
Виталий Сорокин
Пора Турцию опять &quot;послать&quot;...Хорошо до ни доходит!
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх