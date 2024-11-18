Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа на удары по РФ

Скриншоты страниц Le Figaro Французская газета Le Figaro удалила со своего сайта часть материала, в которой утверждалось, что Великобритания и Франция разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.
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