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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry пришли к выводу, что игры Microsoft работают на PlayStation 5 лучше, чем на Xbox Ser...

Digital Foundry пришли к выводу, что игры Microsoft работают на PlayStation 5 лучше, чем на Xbox Ser...

Digital Foundry пришли к выводу, что игры Microsoft работают на PlayStation 5 лучше, чем на Xbox Series XНесмотря на то, что консоль Xbox Series X позиционируется компанией Microsoft как “самая мощная консоль на рынке”, ее собственные игры на PlayStation 5 работают несколько лучше и стабильнееЧитать дальше → источник.

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