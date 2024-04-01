Digital Foundry пришли к выводу, что игры Microsoft работают на PlayStation 5 лучше, чем на Xbox Ser...

Digital Foundry пришли к выводу, что игры Microsoft работают на PlayStation 5 лучше, чем на Xbox Series XНесмотря на то, что консоль Xbox Series X позиционируется компанией Microsoft как “самая мощная консоль на рынке”, ее собственные игры на PlayStation 5 работают несколько лучше и стабильнееЧитать дальше → источник.