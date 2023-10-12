Что известно о ДТП, в котором водитель снес людей на трамвайной остановке в Барнауле?

Авария произошла на проспекте Красноармейском Страшное ДТП произошло 11 октября в Барнауле на проспекте Красноармейском: водитель иномарки снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали трамвай на остановке.
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