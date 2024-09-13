Лера Кудрявцева рассказала о неприятном знакомстве с Люсей Чеботиной

Ведущая призналась, что молодая певица вела себя надменно. фото: СоцсетиТелеведущая Лера Кудрявцева, которая славится своими теплыми отношениями чуть ли не со всеми представителями российского шоу-бизнеса, в программе на «Муз-ТВ» призналась, что ее огорчило знакомство с певицей Люсей Чеботиной.
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