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Лера Кудрявцева рассказала о неприятном знакомстве с Люсей Чеботиной

Лера Кудрявцева рассказала о неприятном знакомстве с Люсей Чеботиной

Ведущая призналась, что молодая певица вела себя надменно. фото: СоцсетиТелеведущая Лера Кудрявцева, которая славится своими теплыми отношениями чуть ли не со всеми представителями российского шоу-бизнеса, в программе на «Муз-ТВ» призналась, что ее огорчило знакомство с певицей Люсей Чеботиной.

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