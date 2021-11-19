Добрый Мир

5 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    вот именно неприкосновенность и делает их преступниками, им все дозволено и законы не для них писаны - они же неприко...Миронов выступил ...
  • Vladimir Lenkov
    Торговать с хохлофашистами могут только предатели интересов России. Хохлостан должен прекратить быть.Ставки сделаны: о...
  • Михаил Васильев
    Выдохните и закройте рот!Popular Mechanics...

Путин и Байден могут обсудить Украину и НАТО на онлайн-встрече

Путин и Байден могут обсудить Украину и НАТО на онлайн-встрече

kremlin.ru / Администрация президента России Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят темы Украины и активности НАТО у российских границ до конца этого года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх