Путин и Байден могут обсудить Украину и НАТО на онлайн-встрече

kremlin.ru / Администрация президента России Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят темы Украины и активности НАТО у российских границ до конца этого года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
kremlin.ru / Администрация президента России Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят темы Украины и активности НАТО у российских границ до конца этого года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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