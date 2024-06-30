Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Свежие комментарии

Когда НАТО нападёт на Россию?

Когда НАТО нападёт на Россию?

Инсайда из объединенного комитета штабов не имею, но могу предположить, что самым удачным враги считают время, когда армия киевской хунты уже прекратит организованное сопротивление, переходя к партизанской и диверсионной форме борьбы.

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Александр Самбур
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