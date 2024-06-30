Когда НАТО нападёт на Россию?

Инсайда из объединенного комитета штабов не имею, но могу предположить, что самым удачным враги считают время, когда армия киевской хунты уже прекратит организованное сопротивление, переходя к партизанской и диверсионной форме борьбы.
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