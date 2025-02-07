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Келлог рассматривает возможность зарубежных поездок после Мюнхенской конференции

Келлог рассматривает возможность зарубежных поездок после Мюнхенской конференции

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог рассматривает возможность поездок за рубеж после того, как поучаствует в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

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