Важная встреча.

Самые важные правила - правила безопасности. Знать их нужно и взрослым и детям. Поэтому к нам в сад регулярно приходят сотрудники МЧС, которые играют с детьми, проводят беседы, закрепляют и учат дошкольников основам безопасности жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии