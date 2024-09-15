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Важная встреча.

Важная встреча.

Самые важные правила - правила безопасности. Знать их нужно и взрослым и детям. Поэтому к нам в сад регулярно приходят сотрудники МЧС, которые играют с детьми, проводят беседы, закрепляют и учат дошкольников основам безопасности жизни.

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