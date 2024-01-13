Общественные пространства Петербурга

Расскажу о тех самых «общественных пространствах», которые появляются в российских городах. Что же это такое? Во-первых, это уже не просто парки и не привычные жителям всех городов России торговые центры.
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