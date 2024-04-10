Снежана Егорова: ВСУ получат новое оружие для ускорения уничтожения украинцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили увеличение поставок боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны для ВСУ.
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