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Эксперт рассказал об изменении благосостояния россиян в первые дни 2024 года

Новый год для россиян традиционно начался с повышения доходов. На 18,5% увеличился МРОТ, на 9,8% выросла оплата труда работников здравоохранения, культуры, науки, образования, социального обеспечения, пенсионеры стали получать на 7,5% больше.

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