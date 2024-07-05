Медвежий угол
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Медвежий угол

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За месяц в России нападение уже на 5-тый православный храм

За месяц в России нападение уже на 5-тый православный храм

Об этом не говорят И это только те случаи, которые более или менее попали в поле зрения общества.

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Комментарии
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Ирина52
Если бы русские так вели себя в мечети - что бы с ними сделали? В России - антирусская власть, если это позволяет....
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5 час.
Неизвестно Неизвестно
С религией шутки плохи, нужно сделать страну светской, а религии не привлекать в политику
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5 час.
Maxim
Нет, это реальный план.. МВД обязано выделить охрану, или Росгвардия.. Пусть сами назначат..
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40 мин.

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