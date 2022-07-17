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Украинская легкоатлетка Левченко: Весь мир обыграет Россию. Пожалуйста, помогите нам

Украинская легкоатлетка Левченко: Весь мир обыграет Россию. Пожалуйста, помогите нам

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прослезилась во время интервью после неудачного выступления в квалификации чемпионата мира по легкой атлетике и прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

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