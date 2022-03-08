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В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-автомобилисток с Международным женским днем

В честь 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции по г.о. Химки организовали и провели акцию «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили женщин-автомобилисток.

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