В г. Алапаевске 17 сентября 2024 года прошли мероприятия для предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и Глава Муниципального образования город Алапаевск Денис Толмачев 17 сентября 2024 года провели встречу и прием предпринимателей в здании Администрации Муниципального образования город Алапаевск.