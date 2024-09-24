В г. Алапаевске 17 сентября 2024 года прошли мероприятия для предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и Глава Муниципального образования город Алапаевск Денис Толмачев 17 сентября 2024 года провели встречу и прием предпринимателей в здании Администрации Муниципального образования город Алапаевск.
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