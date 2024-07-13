Джордж Сорос: "НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн"

Американский миллиардер Джордж Сорос в своей статье 1993 года про «Новый мировой порядок» считал, что можно использовать для ведения войн солдат из Восточной Европы, чтобы снизить риск получения мешков для трупов в странах НАТО.
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