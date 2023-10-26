Спрос на услуги автосервисов увеличился на 25%

В январе–сентябре 2023 года автолюбители стали пользоваться услугами станций техобслуживания на 25% чаще по сравнению с тем же периодом 2022-го, следует из данных геосервиса 2ГИС, основанных на количестве поисковых запросов пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии