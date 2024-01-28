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«Надоело читать комментарии про «старших сыновей»: Кудрявцеву затравили за молодого мужа

«Надоело читать комментарии про «старших сыновей»: Кудрявцеву затравили за молодого мужа

Телеведущая устала слышать про разницу в возрасте с Макаровым. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров соцсетиПрошлой осенью Лера Кудрявцева и ее подруга Екатерина Гордон удивили публику тем, что объединились в дуэт и начали петь.

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