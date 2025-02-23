Эксперты дали советы по уменьшению нагрузки на сердце и сосуды у водителей

В межсезонье риски для здоровья сердца и сосудов у водителей повышаются. Причина — перепады температуры, которые могут вызывать сокращение сосудов, питающих сердечную мышцу, а также обострение хронических заболеваний, что дает дополнительную нагрузку на весь организм.
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