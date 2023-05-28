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РВ: Бойцы «Отважных» уничтожают американские «три топора» и другую технику под Кременной

РВ: Бойцы «Отважных» уничтожают американские «три топора» и другую технику под Кременной

Бойцы группировки «Отважные» воздушно-десантных войск активно сражаются в окрестностях Кременной. В рамках ведущихся сражений им удаётся уничтожается американские гаубицы М-777, прозванные в народе «Тремя топорами», а также прочую артиллерию.

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