Павел Ярошенко обследовал растительный покров Владимирской области

Учёный-геоботаник, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР. Павел Ярошенко провел во Владимире последние 17 лет своей жизни и оставил уникальное научное наследие - первое сплошное обследование растительного покрова Владимирской области.
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