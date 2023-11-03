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Закон, порядок, государство

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Полицейские из Северной Осетии задержали в Оренбургской области подозреваемого в краже крупной суммы из домовладения пенсионера

В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился 70-летний житель Пригородного района. Мужчина сообщил, что его знакомый, уроженец Средней Азии путем свободного доступа с полки деревянного шкафа, расположенного в спальной комнате совершил хищение 450 тысяч рублей и скрылся.

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