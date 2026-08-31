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Мировое обозрение

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Врачи пять дней пытались спасти погибшего на СВО героя мема «Сафонов, оплатить!»

Врачи пять дней пытались спасти погибшего на СВО героя мема «Сафонов, оплатить!»

Александр Сафонов, ставший широко известным благодаря мему «Сафонов, оплатить!», скончался в военном госпитале 28 августа.

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