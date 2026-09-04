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Шуруповерт начал срываться с саморезов: часто виновата бита — и еще можно восстановить

Шуруповерт начал срываться с саморезов: часто виновата бита — и еще можно восстановить

Сточенная бита для шуруповерта еще послужит — достаточно вооружиться напильником. А как восстановить насадку, даже не обладая специальными навыками, рассказывают авторы канала «Реализатор идей» в Дзене.

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