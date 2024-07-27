Илон Маск осудил церемонию открытия Олимпийских игр за "вопиющее неуважение" к христианству

Сегодняшнее открытие летних Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвало бурные дискуссии после того, как организаторы представили церемонию, которая включала в себя отсылки к “Тайной вечере”, в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые мужчины.
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