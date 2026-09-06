Свежая российская техника на Эльбрусе-16С и Эльбрус-2С3 — для защищенной работы с информацией.

В августе 2026 года две российские модели устройств на базе отечественных процессоров «Эльбрус» разного назначения получили высший уровень локализации.
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