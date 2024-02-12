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Байден: США и партнеры работают над сделкой по шестинедельной паузе в Газе

Байден: США и партнеры работают над сделкой по шестинедельной паузе в Газе

Американский президент Джо Байден заявил, что США и их партнеры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа как минимум на шесть недель.

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