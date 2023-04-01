Регион 29

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ONIX кошелев
    Хорошее начинание, но не мешало бы еще показать важную роль отца в воспитании подрастающего поколенияВ Северодвинске п...
  • Леонид Ла Рошель
    Оп-па! Неприкасаемых начали "касаться", "богов" на землю опускают.СК России взял на...
  • Valentina Davydova
    Что за цвета одежды?В Архангельске от...

Газета «Правда Севера» отмечает День рождения

Газета «Правда Севера» отмечает День рождения

Газета, создающая имидж целому региону. «Правда Севера» 1 апреля отмечает свой 106-й День рождения. Старейшая многотиражка Архангельской области и сегодня считается флагманом печатных СМИ, примером для подражания новому поколению журналистов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх