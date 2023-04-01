Газета «Правда Севера» отмечает День рождения

Газета, создающая имидж целому региону. «Правда Севера» 1 апреля отмечает свой 106-й День рождения. Старейшая многотиражка Архангельской области и сегодня считается флагманом печатных СМИ, примером для подражания новому поколению журналистов.
Газета, создающая имидж целому региону. «Правда Севера» 1 апреля отмечает свой 106-й День рождения. Старейшая многотиражка Архангельской области и сегодня считается флагманом печатных СМИ, примером для подражания новому поколению журналистов.
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