На ВДНХ реконструировали фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток"

Ко Дню города на ВДНХ завершили реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток". На месте старой конструкции создали новую, в которой установили современное оборудование: более 350 насосов, множество форсунок, прожекторов и даже акустическую систему.
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