«Пусть сегодня переночует, завтра она домой пойдет!» – говорит мать про свою сестру. Но тетка уходит – и снова возвращается— Даааа, недолго музыка играла! — с иронией протянула Вика, открывая дверь квартиры.
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